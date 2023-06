Inferno a Colli Aniene, Rocca: ore terribili. Il bilancio delle vittime può crescere

02 giugno 2023

«L’incendio è stato particolarmente violento con una propagazione delle fiamme abbastanza rapida. Dopo lo spegnimento sono ancora in corso le operazioni di controllo su tutte le tre scale e gli appartamenti dell’edificio: al termine faremo un bilancio per iniziare a valutare le cause del rogo e i danni». Alessandro Paola, comandante provinciale dei vigili del fuoco, ha commentato così a RaiNews24 le fiamme che intorno alle 14 di oggi hanno coinvolto un palazzo di sette piani in zona Colli Aniene, a Roma, e in cui è deceduto un uomo.



«Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d’Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere - ha commentato in una nota Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio - Esprimo il più vivo cordoglio, a nome della Giunta regionale, alla famiglia della vittima dell’incendio e la più sentita solidarietà ai feriti e ai loro familiari. Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, le donne e gli uomini del 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati senza sosta nelle cure. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo»,