Incendio Colli Aniene, un morto e feriti gravi nel palazzo in ristrutturazione

Massimiliano Gobbi 02 giugno 2023

Un morto, tre feriti con gravi ustioni, sei intossicati. È questo il bilancio, ancora provvisorio, per tremendo incendio che si è verificato oggi a Roma, dove un incendio ha travolto una palazzina di 7 piani. È successo alle ore 13.55 di questo pomeriggio, in via D'onofrio, incrocio Largo Nino Franchellucci. Un incendio di un edificio intero sul quale si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione. Al momento è una la persona deceduta, tre i grandi ustionati portati al Sant'Eugenio, sei le persone intossicate all’Umberto I.

Sul posto sono giunte 4 squadre Aps, 2 Autobotti, 2 Autoscale, Carro Teli, Carro autoprotettori, provenienti dalle sedi di La rustica, Centrale, Nomentano, tuscolano 1 e 2 ostiense.

"All’arrivo sul posto - dichiara Riccardo Ciofi - della Fns Cisl Roma Rieti - la situazione era davvero complicata in quanto Le fiamme hanno praticamente avvolto l’edificio per tutti i circa 7 piani". "Le squadre si sono disposte nei diversi lati dell’edificio - prosegue Ciofi - per attaccare l’incendio su più punti mentre altre squadre entravano nel palazzo per estrarre le persone estratte con complicazioni respiratorie a causa del fumo denso e acre e venivano consegnate ai sanitari. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso e sono coordinate dal Capo turno provinciale e dal funzionario di servizio".