Colli Aniene, caccia alle cause dell'incendio: "Propagazione rapidissima"

Un gravissimo incendio è divampato in uno stabile nella periferia di Roma. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 14 in zona Colli Aniene, periferia est della capitale. Il fuoco ha coinvolto un condominio di sette piani in fase di ristrutturazione. Le cause dell’incendio, al momento, non sono ancora state accertate ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Sul posto sono sopraggiunti un gran numero di mezzi dei vigili del fuoco per intervenire. Il bilancio provvisorio parla di una vittima e diversi feriti tra intossicati ed ustionati. Gli ultimi aggiornamenti sull’accaduto provengono dalle parole rilasciate a RaiNews 24 dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessandro Paola.

“Le operazioni sono ancora in corso, l’incendio è stato particolarmente violento ed ha interessato tutta la verticale dell’edificio” sono le prime parole di Paola. Continua: “Stiamo controllando in modo attento tutti gli appartamenti e poi faremo il bilancio di tutte le possibili cause”. Si parla degli appartamenti coinvolti nell’incidente: “Solamente al termine dell’intervento potremmo dire con certezza il numero di locali pregiudicati dalle fiamme”. Successivamente gli viene domandato il numero accertato di vittime ed il Comandante replica: “In questo momento risulta una vittima mentre il bilancio dei feriti è ancora da accertare”.

Incendio Colli Aniene, un morto e feriti gravi nel palazzo in ristrutturazione

Diversi mezzi dei vigili del fuoco si sono recati sul luogo per sedare l’incendio ed evacuare tutti i residenti del condominio: “Le squadre hanno provveduto a fare un’evacuazione di tutte le persone presenti nell’edificio”. Riguardo lo stato di salute delle persone evacuate il Comandante Paola afferma: “Dobbiamo ancora verificare quante persone hanno inalato il fumo ed hanno riportato ustioni”. Aggiunge: “stiamo ancora verificando se nello stabile ci sono ancora persone, le operazioni sono ancora in corso”.

Ma quali sono state le cause dell’incendio? Alessandro Paola attesta: “Al momento non si può dire a cosa sia stato dovuto l’incendio, ma la propagazione è stata molto rapida”. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco conclude il suo intervento affermando: “non sappiamo ancora a cosa sono dovute le esplosioni nella prima fase, le cause possono essere varie. Quello che è sicuro è che la facciata del palazzo è stata direttamente interessata”.