Roma, l'autista del bus notturno blocca la corsa per mangiare un cornetto

Un nuovo video che lascia increduli i cittadini di Roma. “Bene. Io penso si sia arrivati ad un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Autobus acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla PER PRENDERSI UN CORNETTO” la ricostruzione di un utente di Twitter, che ha ripreso con il proprio cellulare la scena. Il mezzo pubblico è un notturno sulla linea che unisce Pantano e Piazza Venezia e dalle immagini si vede chiaramente come il bus venga fermato in mezzo alla strada per una sosta per un “rifornimento” culinario in piena notte. I video dell’autista hanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando lo sdegno dei romani e la dura reazione dell’Atac, l’azienda del trasporto romano: secondo quanto filtra sono in corso accertamenti e si procederà immediatamente con un provvedimento disciplinare per l'uomo, già individuato. Scene che sviliscono la Capitale d’Italia, che si sta preparando ad ospitare un Giubileo che porterà ancora più turisti rispetto al normale flusso.