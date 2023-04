Cosa è successo a Immobile, incidente in auto con un tram: le indagini

16 aprile 2023 a

Una costola fratturata e un trauma distorsivo alla colonna vertebrale oltre ad una contusione ad una mano. Queste le conseguenze fisiche di una domenica di paura per Ciro Immobile, protagonista domenica mattina di una brutta disavventura vissuta sulla strade di Roma. Il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente non lontano dallo Stadio Olimpico.

Il suo Suv, un Land Rover, che stava guidando con a bordo le sue due figlie, è finito contro un tram della linea 19 dell'Atac a un incrocio, a Ponte Matteotti, tra la zona Prati e Piazzale Flaminio. L'impatto è stato molto forte. Il tram è andato fuori dalle rotaie e la vettura del calciatore biancoceleste nell'impatto violento ne è uscita completamente distrutta nella parte anteriore.

Nello scontro sono infatti esplosi tutti gli airbag del veicolo. Immobile, che appena uscito dall'abitacolo lamentava un dolore al braccio, è stato portato per controlli al Policlinico Gemelli. Allo stesso nosocomio anche la figlia maggiore, mentre la più piccola è stata trasportata al Bambin Gesù. Il tramviere è svenuto ed è stato portato in codice rosso, poi diventato arancione, al Policlinico Umberto I dove ha poi firmato per le dimissioni. Per lui 7 giorni di prognosi. Altri 7 passeggeri, coinvolti nell'impatto, hanno subito escoriazioni e sono stati trasferiti nei vari ospedali della Capitale in codice verde.

"Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra", è la diagnosi refertata per il centravanti, come riferisce la Lazio, le cui condizioni sono al momento buone. "Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Gemelli". Prima delle dimissioni probabile una notte in ospedale per il calciatore che salterà almeno due partite di campionato, quella della settimana prossima contro il Torino e forse quella successiva contro l'Inter.