Autista Atac guarda il cellulare mentre guida l'autobus: sospeso

Valentina Bertoli 27 aprile 2023

Colto in flagrante dai passeggeri mentre guida l'autobus senza mani e, contemporaneamente, digita messaggi sul cellulare. Un altro autista Atac è stato sospeso: stavolta il fattaccio è accaduto sulla linea 337, lungo via Nomentana. A denunciare l'accaduto con un cinguettio su Twittwe è stata proprio una passeggera che, a bordo del bus, ha ripreso l'intera scena. Così l'autista, individuato e sospeso, adesso rischia il licenziamento.

Questa mattina sulla Nomentana : ATAC !!!! pic.twitter.com/sDqeggXPOI — velli anna maria (@amvelli) April 25, 2023

Il video breve ma chiarissimo ha scatenato subito gli utenti: “Questa è la sicurezza Atac” hanno commentato in molti. “Ormai il senso di responsabilità è sconosciuto ai più”. Tra questi, qualcuno sottolinea l’assiduità con la quale tali comportamenti si verifichino nel quotidiano e in ogni città dell’Italia: “Non solo a Roma. Hanno spesso il telefono in mano questi imbecilli”.