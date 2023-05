Quali sono i veicoli esclusi dalla Fascia verde: a Roma quasi un milione a rischio stop

Sigismondo Valente 06 maggio 2023 a

Potrebbe facilmente arrivare al milione il numero dei mezzi che da novembre, con la più stringente limitazione imposta anche agli Euro 4 diesel nella Ztl Fascia verde e con l’installazione dei varchi elettronici, non potranno più essere utilizzati su gran parte del territorio comunale. Fino ad ora, pur essendo già vietate in Fascia Verde auto benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3, è stato infatti impossibile per la polizia locale far rispettare l’attuale ordinanza. Alle circa 477mila automobili dei romani che oggi circolano con motori benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 4 e che rischiano di essere fermati in autunno, bisogna infatti aggiungere i veicoli commerciali, pullman, motocicli e quadricicli.

Il conto schizza così a circa 630mila mezzi, a cui bisogna sommarne altri 300mila che, secondo stime del Campidoglio, ogni giorno superano il Gra per inoltrarsi nella vasta area già virtualmente delimitata dalla Fascia verde. Per i calcoli ci siamo affidati al data base dell’Aci. Più in particolare, sono circa 88mila i motocicli, quadricicli e motocarri Euro 0 ed Euro 1 (già "fuorilegge" in Fascia verde) e i quadricicli e motocarri fino a Euro 3 diesel per i quali potrebbero scattare i divieti.

Fascia verde a Roma, da novembre scatta lo stop per mezzo milione di auto

Per gli Euro 2 diesel della stessa categoria la deroga scade il prossimo 30 giugno. Sono invece circa 65mila i mezzi commerciali, tra leggeri e pesanti, e i pullman compresi nella fascia di motorizzazione diesel che va da Euro 0 a Euro 4. L’elenco consultato sul sito web dell’Aci è quello del 2022, quindi piuttosto attuale.

Di sicuro, nel frattempo, qualcuno sarà pur corso ai ripari acquistando una nuova vettura. Il totale dei mezzi attualmente circolanti non dovrebbe comunque scostarsi dal milione scarso calcolato. Anche perché, nonostante l’industria dell’auto stia segnando un recupero nei tempi di produzione e consegna, per potersi mettere al volante di un’auto o un veicolo commerciale fresco di fabbrica, è necessario attendere almeno sei mesi.