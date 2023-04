Incidente Immobile, dubbi sulla velocità del Suv: "Andava a 80 km/h”

18 aprile 2023 a

Non c'è ancora chiarezza sulle responsabilità dell'incidente che ha coinvolto domenica mattina il suv di Ciro Immobile, all'interno della quale si trovavano anche le due figlie Giorgia e Michela, e il tram della linea 19 dove alla guida è rimasto ferito l'autista del mezzo insieme ad altri 4 passeggeri. Un impatto, riferisce Massimiliano Gobbi per Il Tempo, talmente violento da far spostare 18 tonnellate di ferro e far deragliare il tram che l'avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, nella giornata di ieri ha voluto commentare così: «Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha subito lesioni gravi - ha scritto in una sua storia Instagram - Lo stesso macchinista, appena successo l’incidente, è sceso parlando con i presenti e solo successivamente ha avuto un leggero male con prognosi di pochi giorni. Il pensiero di Ciro va anche allo shock dei passeggeri. Invito tutti a rispettare il momento delicato di un ragazzo, un padre e un professionista esemplare».

Come sta Immobile dopo l'incidente. Le indagini sullo schianto

Sulla dinamica del sinistro, invece, l'avvocato ha voluto specificare che allo stato attuale nessuna contestazione è stata notificata al calciatore, «segno che non ci sono responsabilità accertate immediatamente». Il legale ha poi aggiunto: «Ciro è passato con il verde e a dirlo, oltre alla figlia che era in auto con lui, c'è anche un testimone. La bambina più grande ha detto al papà: ‘come mai ci è successo questo passando con il verde?’».

“Frattura e trauma distorsivo”. Immobile esce ammaccato dall'incidente

Intanto dal Gruppo di Prati della polizia locale di Roma Capitale continuano ad indagare per capire chi «doveva fermarsi al semaforo». Unica certezza al momento che il semaforo «era perfettamente funzionante», in attesa dei referti che dovranno stabilire «le velocità dei mezzi e gli esatti punti di impatto dei veicoli» ma soprattutto chi tra Ciro Immobile e il macchinista abbia commesso l’imprudenza di passare con il rosso e dichiarare l'esatto contrario. Nella ricostruzione del Corriere della Sera si approfondisce il tema della velocità tenuta dal calciatore: «Il sospetto - scrive il quotidiano - è che fosse superiore ai 50 all’ora previsti in quel tratto di strada. Infatti, secondo i calcoli del sito cityrailways, il Land Rover Defender di Immobile correva a 80 all’ora. Immobile potrebbe essere transitato con il giallo, una delle piste seguite fin dall’inizio delle indagini».