Elezioni Lazio, la rivelazione di Bianchi (M5S): “Al ballottaggio a Roma ho votato Gualtieri”

A pochi giorni dalle elezioni regionali nel Lazio che decideranno chi sarà il governatore che raccoglierà l’eredità lasciata da Nicola Zingaretti è arrivata una puntualizzazione da parte di Donatella Bianchi. La giornalista e candidata per il Movimento 5 Stelle alla Pisana ha spiegato in una nota le sue posizioni politiche: “Chiariamo per evitare fraintendimenti. Non ho potuto votare alle ultime politiche perché ero in mare per lavoro. Stesso discorso per il primo turno delle comunali a Roma, lo scorso ottobre. Mentre invece al ballottaggio, come ho detto anche poc’anzi, ho votato Gualtieri. Il problema è che lui poi si è rimangiato il programma che aveva presentato, ma sicuramente sembrava una scelta migliore rispetto a Michetti. Quindi - chiosa Bianchi - evitiamo strumentalizzazioni”.