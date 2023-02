Omicidio Ostia, spunta una nuova pista: cosa aveva in mano la vittima

03 febbraio 2023 a

a

a

Continuano le indagini sull'omicidio di Fabrizio Vallo, 47enne noto alle forze dell'ordine ucciso a colpi di pistola nella serata di giovedì 2 febbraio a Ostia, in via del Sommergibile. L'uomo al momento della sparatoria nell’androne del palazzo in cui abitava aveva una spranga in mano. A riferirlo è Agenzia Nova, secondo cui Vallo pensava di non essersi fatto trovare impreparato dal killer anche se la sua arma, una sorta di bastone, non gli è servita a difendersi dai colpi di pistola.

Un aspetto, questo, non pienamente compatibile con l’ipotesi dell’agguato e che darebbe maggiore spessore all’ipotesi di una lite finita in omicidio. I carabinieri di Ostia non escludono nessuna pista da quella conduce alla criminalità organizzata a quella della lite. L’omicidio sarebbe stato commesso da una o due persone che sono fuggite.

A Ostia si torna a sparare. Ucciso da 5 colpi di pistola: "Un'esecuzione"

Si scava ora nel passato di Vallo, romano di Ostia. All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Ostia chiamati dai residenti, non c’erano tracce dell'assassino se non il corpo senza vita della vittima. I militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze, ad indagare sui precedenti dell’uomo e ai possibili legami con le organizzazioni criminali della zona.