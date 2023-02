A Ostia si torna a sparare. Fabrizio Vallo ucciso con 5 colpi di pistola

03 febbraio 2023 a

A Ostia tornano a parlare le armi. Un uomo di 48 anni è stato ucciso ieri sera alle 23 a colpi di arma da fuoco. Si tratta di un pregiudicato, Fabrizio Vallo, che è stato raggiunto da cinque colpi di pistola mentre si trovava sul portone di casa in via del Sommergibile. Il raid sarebbe stato compiuto da almeno due persone che si sono poi date alla fuga. Non è escluso che l’omicidio sia un regolamento legato allo spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia.

L'uomo aveva 48 anni e secondo le prime ricostruzioni è stato vittima di una vera e propria esecuzione. I cinque colpi di pistola lo hanno raggiunto al volto e all'addome. Modalità che fanno pensare a un agguato legato alla criminalità e in particolare allo spaccio di droga. Tra l'altro il punto in cui è stato ucciso Vallo, già noto alle forze dell'ordine, è a 300 metri di distanza da dove si consumarono gli omicidi di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, 12 anni fa.