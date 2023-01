Anarchici, a Roma innalzato livello di sicurezza luoghi sensibili

31 gennaio 2023 a

Attacchi degli anarchici, a Roma si alza il livello di sicurezza delle forze dell'ordine attorno ai luoghi ritenuti sensibili. Gli episodi dei giorni scorsi dimostrano che la situazione sta diventando di ora in ora sempre più delicata. Per questo le forze dell'ordine terranno ancora più presidiati i luoghi della Capitale che potrebbero diventare obiettivi delle proteste anarchiche.

Anarchici pronti a seminare il panico a Roma: proteste senza sosta

Innalzata nella Capitale la sicurezza attorno a obiettivi e luoghi sensibili dopo le nuove mobilitazioni anarchiche in supporto di Alfredo Cospito che si svolgeranno nei prossimi giorni. Secondo quanto si apprende, sotto la lente degli investigatori del Nucleo Informativo dei carabinieri e dei poliziotti della Digos anche tutti i social e account di area anarchica dove vengono veicolati gli appuntamenti. Per sabato 4 febbraio è stato annunciato anche un corteo da Piazza Vittorio che, al momento, non è stato ancora autorizzato.