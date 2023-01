L'Aria che Tira, Senaldi su Cospito: “Il Pd si attacca a tutto…”. Poi bacchetta Donzelli

31 gennaio 2023 a

Il caso di Alfredo Cospito tiene banco nel corso della puntata del 31 gennaio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto tutte le mattine da Myrta Merlino. La situazione dell’anarchico, attualmente in sciopero della fame dopo essere stato sottoposto al 41-bis, viene analizzata da Pietro Senaldi, codirettore di Libero: “Siccome il PD è in evidente difficoltà, si attacca a tutte le cose che possono dargli visibilità e quindi questa frase, che Donzelli si sarebbe dovuto risparmiare, rimette in gioco il Pd per la giornata di oggi, domani e probabilmente dopodomani. Giustamente dal suo punto di vista la Serracchiani gioca tutte le sue carte, partendo in contropiede su una frase che si poteva assolutamente dire diversamente. Serracchiani giustamente invoca unità contro la mafia e contro il terrorismo, ma vale per tutti. Uno dei quattro che è andato a visitare Cospito ha detto che non bisogna farne un martire. Io mi auguro ovviamente che resti in vita e si riesca a salvarlo, però non dovesse salvarsi non sarebbe un martire, almeno per me. Martire degli anarchici, per loro e per i terroristi. Mohamed Atta - l’esempio finale di Senaldi - è entrato con l’aereo dentro le Torri Gemelle, lui è un martire per i terroristi islamici, non certo per me”.