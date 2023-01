Roma, automobili incendiate dagli anarchici nella sede Telecom

30 gennaio 2023 a

Cinque auto aziendali sono state incendiate da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno del parcheggio esterno della sede della Telecom Italia in via val di Lanzo 139, nel quartiere Monte Sacro, a Roma. Inoltre, su una cabina elettrica, è stata poi scritta con una bomboletta di vernice nera la «A» di anarchia e «No 41 Bis», mentre all’esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta «Black block». Indaga la polizia, che segue la pista anarchica. Il caso delle auto incendiate fa seguito agli scontri di sabato pomeriggio a Trastevere e ai tanti episodi di violenza legati al caso Cospito.

Ma i presunti attacchi degli anarchici non sono finiti qui. Un altro caso sospetto è avvenuto a Milano nella sede del Municipio 5 e del Comando dei vigili urbani di zona. Due auto della Polizia locale sono state incendiate: «Quanto accaduto è veramente molto grave e deve spingere le istituzioni a riflettere - ha detto il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Francesco Rocca in merito alle due auto della Polizia Locale incendiate nel deposito di via Tibaldi - Il livello d’insicurezza e impunità della nostra città è oltre ogni limite. Sulla circonvallazione, in una sede istituzionale, quella del Municipio 5 e del Comando dei vigili di zona. Mi auguro che le telecamere presenti siano funzionanti e vengano individuati presto i colpevoli che, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbero essere anarchici. Gli stessi anarchici che, in questi anni di governo della città da parte del centrosinistra, hanno sempre potuto fare quello che volevano, dalle occupazioni abusive, anche in spazi comunali, indisturbati ad eventi per la città senza alcun permesso. Speriamo che anche questa volta non vengano trattati con i guanti bianchi», conclude Rocca.