Caso Cospito, l'anarchico peggiora: trasferito a Milano nel carcere di Opera

30 gennaio 2023 a

a

a

Alfredo Cospito verrà trasferito. L'anarchico al 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari lascerà la Sardegna per il penitenziario di Opera, a Milano. Cospito, le cui condizioni di salute sarebbero peggiorate nelle ultime ore, sarà detenuto presso il Servizio di Assistenza intensiva. Lo spostamento, deciso dai medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo, avverrà nelle prossime ore dopo le verifiche mediche per monitorare la sua situazione dopo 103 giorni di sciopero della fame. Ma la linea dura sul 41bis non cambia e verrà mantenuta anche nel nuovo carcere.

Furia anarchica contro il governo. Gli 007: "Violenza verso la destra al potere"

Nelle scorse ore era salita la tensione per la detenzione in regime di carcere duro di Cospito. Dopo le scritte per la sua liberazione comparse in relazione agli attacchi all'ambasciata italiana a Berlino e al consolato generale a Barcellona, a Roma nella notte di sabato un blitz di matrice anarchica ha preso di mire il distretto di polizia del Prenestino. Mentre una lettera con minacce ai giudici e un proiettile è stata recapitata a Livorno al quotidiano Il Tirreno. "Azioni del genere non intimidiranno le istituzioni. Tanto meno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia" è stata la replica durissima di Palazzo Chigi diffusa ieri.

Oggi anche il premier Giorgia Meloni ha ribadito la linea dura del governo di fronte alla furia anarchica: "Lo Stato non si lascia intimidire dalle minacce". Tradotto: lo Stato non tratta. Ma il clima è incandescente e nuove molotov esplodono sulle auto della polizia in viale Tibaldi a Milano. Tra le ipotesi quella che l'attacco sia collegate alle proteste per Alfredo Cospito.