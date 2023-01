Incidente Fonte Nuova, “auto a 100km/h”. Primi risultati dell'indagine sullo schianto

28 gennaio 2023 a

a

a

Uno schianto fatale. La procura di Tivoli ha disposto questa mattina l’autopsia sui cinque ragazzi morti nell’incidente avvenuto all’alba di venerdì a Fonte Nuova, alle porte di Roma. L’esame si terrà presso l’Istituto di medicina legale della Sapienza e per gli esiti occorreranno alcuni giorni. I carabinieri, inoltre, hanno acquisito due video, gli unici noti alla Procura, e raccolto informazioni. «È il caso di ricordare che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l’obbligo - si spiega in una nota della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti - prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai carabinieri dichiarazioni utili appena possibile (vale a dire quando i medici lo riterranno)». Al momento la Procura, guidata dal procuratore capo Francesco Menditto, e i carabinieri stanno lavorando senza sosta per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica del sinistro. «Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti», si spiega.

Incidente Fonte Nuova, si indaga per omicidio stradale. "Velocità elevata"

Intanto dagli investigatori arrivano alcuni dettagli preliminari. La Fiat 500 su cui viaggiavano i cinque ragazzi procedeva a una velocità intorno ai 100 chilometri orari. È una stima calcolata da chi indaga sulla base dell’analisi dei filmati ricavati dalle videocamere della zona che hanno ‘fotografato’ soltanto un passaggio della vettura in quel tratto di via Nomentana e non altri ancora. Il veicolo, comunque, sarà sottoposto a un accertamento tecnico per capire se poco prima di impattare contro un palo e poi contro un albero abbia avuto un guasto meccanico che potrebbe aver causato la tragedia.