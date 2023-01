Fonte Nuova, incidente in via Nomentana: l'auto si ribalta e muoiono cinque ragazzi

27 gennaio 2023 a

Si ribaltano con la Cinquecento e muoiono in cinque. L'incidente gravissimo è avvenuto intorno alle 2.30 lungo via Nomentana, alle porte di Roma, nella frazione Tor Lupara a Fonte Nuova.

A bordo della Fiat 500 bianca completamente distrutta c'erano quattro ragazzi e due ragazze tra i 17 e i 21 anni: in cinque sono deceduti mentre un sesto, in gravi condizioni, è stato trasportato nell'ospedale Sant'Andrea.

In corso gli accertamenti per capire la dinamica esatta dello schianto mortale. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo.

Secondo la primissima ricostruzione l'automobile su cui viaggiavano i sei ragazzi, si sarebbe schiantata prima contro un palo della luce all'altezza del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, poi avrebbe finito la sua corsa contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l'asfalto. La macchina - omologata per 4 - è stata sequestrata dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore per consentire i rilievi.

LE VITTIME

Il ragazzo più grande della comitiva doveva compiere 21 anni, la più giovane a bordo dell'auto non era ancora maggiorenne. Secondo quanto scrive il quotidiano Tiburno.Tv nello schianto mortale sono deceduti sul colpo Valerio Di Paolo, 21 anni, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, Flavia Troisi, 17 anni. Giulia Sclavo, 17 anni, è morta all'alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli, 21 anni, è in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea e lotta tra la vita e la morte.