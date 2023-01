Roma, in motorino si schianta contro un cinghiale: è in coma

13 gennaio 2023 a

a

a

Un'emergenza senza fine sulle strade della Capitale. Era a bordo del suo motorino ed è finito contro un cinghiale che camminava sulla carreggiata: ora l’uomo - un 58enne - lotta tra la vita e la morte al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’incidente è avvenuto ieri sera alle 23 in via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolo Romano, nella zona nord della Capitale. L’uomo, a bordo del suo Honda Sh 300, non avrebbe visto l’animale a causa del buio e lo avrebbe centrato in pieno. Sul posto per i rilievi gli agenti del Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale. Soccorso e trasportato in ospedale l’uomo è ora in coma. Il cinghiale, a causa dell’impatto, è morto sul posto.

Emma D'Aquino, paura sul Lungotevere in auto. E filma tutto

L’incidente di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie che quasi quotidianamente vede coinvolti animali. A monitorare il fenomeno è lo speciale Osservatorio dell’Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia stradale) che nei primi undici mesi del 2022 ha censito 159 investimenti di animali, nei quali 15 persone hanno perso la vita e 202 sono rimaste ferite. In 149 casi (il 93,7%) l’impatto è avvenuto con un animale selvatico e in 10 casi con un animale domestico; 130 gli impatti contro autovetture, 3 contro tir o pullman, 46 contro motoveicoli e 7 contro biciclette; 143 impatti sono avvenuti sulla rete ordinaria e 16 sulla rete autostradale; 131 investimenti si sono registrati di giorno e 28 di notte. Nel 2021 gli incidenti «gravi» erano stati 213 (199 su strade statali e provinciali e 14 su autostrade), provocando complessivamente la morte di 13 persone e 261 feriti.