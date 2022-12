Emma D'Aquino, la mandria di cinghiali sul Lungotevere spaventa la giornalista Rai

Giada Oricchio 26 dicembre 2022 a

Natale, una bella giornata di sole e ai tuoi piedi Roma, la città eterna. Cosa c'è di meglio? Niente. Ma di peggio sì: il transito non autorizzato di cinghiali. Lo ha documentato Emma D'Aquino, mezzobusto Rai ed ex conduttrice del Festival di Sanremo. La giornalista ha pubblicato su Twitter un breve video accompagnato da un commento amaro: "Per poco non mi sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul Lungotevere a Roma".

Era pieno giorno. Gli ungulati passeggiavano liberi e sereni sul marciapiede all'altezza del carcere di Regina Coeli, una zona abbastanza vicina alla storica Trastevere e al Vaticano. La clip ha avuto quasi 300mila visualizzazioni e centinaia di commenti ironici: "Almeno usassero la pista cinghiabile", mentre qualcuno l'ha aspramente criticata e giudicata più pericolosa dei cinghiali perché aveva usato il cellulare alla guida (D'Aquino ha chiarito che gli animali le avevano tagliato la strada e si era praticamente fermata, NDA). Fra le risposte anche quella di Luca Bottura: "La prossima volta porta una doppietta così il pranzo di Natale è assicurato. Auguri!". Il riferimento è alla norma della legge di Bilancio che consente l'abbattimento degli animali selvatici anche in aree urbane.