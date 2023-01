Capodanno a Cuba di Gualtieri, il Campidoglio chiarisce: "Viaggio privato a sue spese"

12 gennaio 2023 a

Il Campidoglio prova a fermare le polemiche scoppiate in seguito alla notizia del viaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Cuba a Capodanno. Le forze di opposizione, infatti, gli hanno chiesto di fare chiarezza, dal momento che il 28 dicembre Gualtieri ha incontrato esponenti del governo cubano per perorare la causa di Expo 2030. I consiglieri capitolini grillini Paolo Ferrara e Daniele Diaco aggiungono: "Poi si è fermato sull’isola per altri sei giorni. Dal Campidoglio - proseguono - assicurano che il sindaco era in ferie, non in missione. Ci sono state spese di rappresentanza? Sono state pagate delle cene?". Insomma,.chi ha pagato?

Ecco la risposta del Campidoglio: "Si precisa che il sindaco ha effettuato un viaggio privato a Cuba, a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il viceministro vicario degli Esteri e il governatore de l’Havana, per illustrare la candidatura di Roma all’Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali".