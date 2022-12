Roma, uomo accoltellato alla Borghesiana. Morto in ospedale a Tor Vergata

22 dicembre 2022 a

Ancora un delitto nella Capitale. Giallo sulla morte di un uomo. Un uomo italiano di 52 anni è stato accoltellato in strada ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Il fatto è avvenuto in via della Borghesiana, alla periferia est di Roma. L’uomo, dopo essere stato soccorso dal 118, è morto al Policlinico Tor Vergata. La polizia sta indagando sull’episodio. L’aggressore, a quanto si apprende, è fuggito subito dopo l’accaduto.

Sicurezza rafforzata a Napoli, Milano e Roma. Il Viminale: "Subito più agenti in strada"

Il caso allunga la serie di sangue che ha sconvolto negli ultimi mesi la Capitale. Dal triplice omicidio delle prositute a Prati al killer di Fidene che ha ucciso quattro persone durante una riunione di condiminio.