Roma, il concerto di Capodanno si sposta al Circo Massimo

Il concertone di Capodanno, a Roma, si sposta dai Fori Imperiali al Circo Massimo perché sono attesi almeno 50 mila spettatori. La conferma è arrivata dall’assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla Prefettura di Roma.

Concerto di Capodanno, svelato il cast sul palco di Roma

«Dopo anni, per fortuna - ha spiegato l’assessore - per la prima volta abbiamo il problema di gestire le presenze e non quello di riempire la piazza. È il segnale che abbiamo portato un cast artistico di primo piano che, a pagamento, riempie palazzetti e stadi. Roma, tra le altre cose, è l’unica tra le grandi città italiane che offre gratuitamente un concerto in piazza con un cast di primissimo livello. Sono attesi circa 50 mila spettatori. Per Capodanno, secondo i dati Ebtl, in base alle prenotazioni già raccolte, ci sono 560 mila presenze turistiche in alberghi e B&B. Numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche delle offerte last second. Sarà un Capodanno non solo per i romani e i turisti di Roma ma per tutta Italia. Roma ha recuperato la centralità che deve avere una Capitale», ha concluso Onorato.