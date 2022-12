Il bus con 41 bambini a bordo finisce fuori strada sulla Tiburtina

12 dicembre 2022 a

a

a

Un improvviso malore al conducente e un bus con a bordo 41 bimbi finisce fuori strada, per fortuna senza feriti gravi. È accaduto oggi alle 13.50 in via Tiburtina, angolo via di Salone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.

Attese troppo lunghe, scarica di botte agli infermieri del Sant'Andrea

La gita scolastica ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due bambini di circa 7 anni e lo stesso conducente del bus sono stati trasportati in ospedale, tutti in codice giallo. I restanti bambini sono stati recuperati e trasportati a destinazione con un altro bus.

"Mentre stava per spararmi..." Il racconto di chi ha bloccato il killer di Fidene

L'intervento dei vigili del fuoco del Tuscolano è stato effettuato all'altezza dell'incrocio fra la strada consolare e via di Salone (chilometro 14,500) nella zona della Tiburtina Valley, dove il pullman carico di bambini e docenti è finito fuori strada, presumibilmente a causa del malore del conducente, un italiano di 47 anni.