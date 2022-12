Sciopero generale, Roma in tilt. Chiusa la Metro A: folla e disagi a Termini

02 dicembre 2022 a

Giornata difficile per i pendolari romani a causa dello sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico della capitale. La linea A della metro è stata chiusa questa mattina mentre le metro B/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle sono "attive con possibili riduzioni di corse", così come i servizio di bus e tram. Regolare la Metro C.

Disagi e lunghe code si sono verificati in più zone della città, come alla stazione Termini. Oltre alla mobilitazione, la metro A è stata rallentata anche da un problema tecnicco. "Alle 7:40 di stamattina, ad un’ora dallo sciopero, il servizio della metro A è stato rallentato da Anagnina a Vittorio Emanuele «a causa di un imprecisato guasto tecnico. Al di fuori dei continui annunci sulle banchine stracolme, soprattutto a San Giovanni, l’Atac e l’Agenzia per la Mobilità non hanno dato notizia del disservizio nè sui siti istituzionali nè sugli account social che hanno ignorato le richieste pressanti dei pendolari. I cittadini sono ormai esasperati", ha dichiarato in una nota Francesco Carpano, consigliere della lista Calenda in Campidoglio.

"Alle 8:30 sono partite le ultime corse dai capolinea, lasciando a piedi decine di utenti. Si tratta di un episodio gravissimo, che sembra rivelare la volontà di occultare la vicenda - aggiunge Carpano -. Parliamo infatti di una lunga ora che coincide con la fascia di garanzia per i pendolari in cui le corse avrebbero dovute essere regolari o comunque rimpiazzate attraverso l’attivazione di un servizio di bus sostitutivi" prosegue. "Ho chiesto alla Commissione Mobilità di fornire subito una spiegazione su quanto accaduto", conclude Carpano.