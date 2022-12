Sciopero generale 2 dicembre: scuola e mezzi pubblici a rischio. Orari e informazioni

02 dicembre 2022 a

Sciopero generale in tutta Italia venerdì 2 dicembre, coinvolti i settori pubblici e privati dei trasporti, scuola, sanità e logistica. L’agitazione è stata indetta da numerose sigle sindacali, locali e nazionali. Tra queste Cobas, Usb e Unione sindacale italiana che chiedono tra l'altro il rinnovo dei contratti e l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita. Lo scioperoha orari e modalità che potrebbero variare molto da località a località. Per i lavoratori delle autostrade è iniziato alle 22 di giovedì 1 dicembre e terminerà 24 ore dopo. I lavoratori delle ferrovie si fermano fino alle 21 di oggi. I lavoratori del comparto aereo e di quello marittimo potranno fermarsi per tutta la giornata. Volti a rischio. Allo sciopero si aggiunge l’agitazione già prevista dei dipendenti Vueling.

Per il settore del trasporto pubblico locale - metro, tram, autobus - lo sciopero è di “24 ore con modalità territoriali”. Nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dedicata agli scioperi, è possibile reperire le indicazioni e gli aggiornamenti con le sigle e i settori interessati. A Roma e nel Lazio possibili disagi, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sulle linee di Atac, Cotral e Roma Tpl. Quindi metropolitana, bus, tram e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord sono a rischio.

Anche i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, rende noto Fs, aggiungendo che saranno garantiti anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). A Milano sono a rischio i mezzi Atm, quindi metropolitane, bus e tram e i treni regionali di Trenord, oltre agli autobus Autoguidovie. A Napoli si fermano i lavoratori di Anm, quindi della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus. Lo sciopero interesserà anche la sanità e la scuola. La chiusura degli istituti dipenderà dalla partecipazione allo sciopero del personale docente e personale Ata.