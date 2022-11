Roma, occupato il Liceo Mamiani: già partita la denuncia

Valentina Conti 08 novembre 2022 a

Al via la quarta occupazione dell’anno scolastico a Roma. Dopo l’Argan, l’Albertelli e l’Enzo Rossi, occupato anche il Liceo Mamiani nel quartiere Prati. A guidare la protesta, il Collettivo autorganizzato della scuola. Davanti all’edificio, al civico 30 di viale delle Milizie, si è recato il vicepreside, Ettore Lalicata. In queste ore verrà formalizzata la denuncia da parte dell’istituto. Altra giornata di proteste quella di oggi nelle scuole della Capitale. Al Liceo Visconti, picchetto degli studenti per chiedere di attenzionare la questione edilizia scolastica. E, intanto, cresce la fibrillazione dei collettivi studenteschi di altre scuole superiori in vista della manifestazione nazionale del prossimo 18 novembre, organizzata dalla Rete degli Studenti insieme ai collettivi universitari, in primis diretta a contrastare le politiche del governo di destra-centro a guida Meloni. Con Roma sorvegliata speciale dopo le ultime ribellioni.