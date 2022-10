Giallo a San Lorenzo, uomo trovato morto in strada: "Lividi sul corpo"

29 ottobre 2022 a

a

a

Giallo a San Lorenzo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in strada a via dei Campani, nel quartiere romano tra via Tiburtina e la stazione Termini. Sul cadavere rinvenuto nella mattina di sabati 29 ottobre erano presenti diverse ecchimosi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a rianimare l'uomo ma i tentativi dei sanitari sono risultati vani.

I lividi e le ferite rinvenuti sul corpo, secondo i primi accertamenti, sarebbero compatibili con una caduta. Sul caso indaga la polizia mentre, con ogni probabilità, sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte.