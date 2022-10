La Sapienza, c'è il Ponte: occupazione sospesa. Se ne riparla il 4 novembre...

29 ottobre 2022 a

C'è il ponte di Ognissanti, la protesta senza se e senza ma può attendere. Occupazione sospesa nella facoltà di Scienze Politiche a La Sapienza: i collettivi di sinistra che hanno deciso di aggiornarsi al 4 novembre, dopo Halloween e festività del primo novembre. Insomma, la lotta dura contro il pericolo democratico stanca, meglio prendersi una pausa.

La protesta, con il blocco delle lezioni nelle aule dell’università romana, era scattata dopo che martedì scorso alcuni attivisti erano stati respinti dalla Polizia mentre tentavano di bloccare un convegno promosso da Azione Universitaria. Tra gli ospiti Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia. Nell'occasione gli antagonisti avevano tentato di impedire il dibattito e si erano verificati degli scontri con gli agenti. Il gruppo dei collettivi, prima del tentativo di accedere a Scienze politiche, aveva organizzato un presidio davanti alla facoltà attaccando anche uno striscione con su scritto "Fuori i fascisti dalla Sapienza".

L’occupazione, secondo quanto si apprende, potrebbe riprendere mercoledì prossimo: "Faremo un’altra assemblea e decideremo cosa fare", spiega all’Agi una fonte dei collettivi. Ieri, nell’anniversario della Marcia su Roma, i collettivi hanno organizzato un "aperitivo antifascista" e hanno dato vita a un’assemblea "per decidere i prossimi passi per il futuro". Resta quindi incertezza sulle prossime mosse. Intanto nel pomeriggio di oggi è previsto un presidio antifascista in piazza Madonna di Loreto, ad angolo con piazza Venezia. "Nel centenario della marcia su Roma - si legge sulla locandina - celebriamo un secolo di resistenza antifascista". Circa 200 i manifestanti attesi, sul posto sono schierate le forze dell’ordine.