Roma, fermato il ladro seriale di profumi. Come rubava la merce

Aveva sottratto furtivamente profumi per un valore di oltre 500 euro all'interno di alcuni negozi nel centro commerciale di "RomaEst", il ragazzo di 24 anni, intercettato da una pattuglia della Polizia Locale dell'Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale). Gli agenti diretti dal Dott. Stefano Napoli, ricevuta la segnalazione, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, dalle quali è stato possibile ricostruire i movimenti del soggetto, che dopo aver prelevato la merce, la riponeva in una borsa, per poi recarsi nei camerini, dove procedeva a rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

Avviata una costante attività di monitoraggio, gli operanti hanno individuato il 24enne, fermato nel corso di un ulteriore tentativo di furto. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti, tuttora in fase di svolgimento su presunte azioni illecite che il giovane avrebbe commesso, con analoghe modalità, in altri centri commerciali della Capitale.