Roma, incendio e un morto a viale Libia: rogo in una palazzina

Alle 14:50 i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Libia al civico 255, a Roma, per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di una palazzina. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato le fiamme. Sul posto pure le forze dell’ordine e del personale sanitario, oltre a due squadre dei pompiere, un’autoscala, l’autobotte, il carro degli autoprotettori oltre al capoturno e funzionario di guardia.