Roma, si scatta un selfie a Ponte Milvio e cade nel Tevere: grave donna di 48 anni

È precipitata nelle torbide acque del Tevere - secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni offerte da alcuni testimoni oculari - nel tentativo di scattarsi un selfie. È la storia di una donna di 48 anni che in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, ha perso l’equilibrio sporgendosi troppo sulla riva del fiume, all’altezza di Ponte Milvio. Ora è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, dove è stata trasportata dall’ambulanza in codice rosso.

“Sono caduta”. Sono le uniche due parole che la signora è riuscita a pronunciare ai soccorritori che, immediatamente dopo la chiamata, sono accorsi per salvarle la vita. L’intervento degli agenti del reparto Volanti e della Fluviale, oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, è stato cruciale e decisivo per le sorti della donna classe 1974. Grazie all’ausilio di una corda sono riusciti a riportarla sulla terra ferma, evitando che la corrente potesse trascinarla ancora per molti metri. Poi l’hanno posizionata su una barella e l’hanno affidata agli operatori del 118. Ancora sono in corso delle indagini più approfondite per accertare più nel dettaglio la dinamica della caduta. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se la donna riuscirà a venir fuori dal pericolo.