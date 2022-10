Lavinio, esplode villetta sul litorale. Donna ricoverata in gravi condizioni

Massimiliano Gobbi 19 ottobre 2022 a

Panico a Lavinio, esplode una villetta sul litorale romano. Una donna a seguito della violenta esplosione è rimasta coinvolta. Poi è stata liberata dalle macerie ed è sopravvissuta. E' successo poco prima delle 10,30 in via dei Larici, nel comune di Anzio, dove si é verificata una esplosione all'interno di un'unitá abitativa probabilmente causata da una fuga di gas. Si tratta di una villetta che, per cause ancora da accertare, ha subìto un crollo improvviso che ha di fatto intrappolato la donna. Rimasta coinvolta dall'esplosione è stata liberata dalle macerie dai vigili del fuoco e soccorsa dal personale del 118. In gravi condizioni è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

Sul posto la sala operativa del Comando di Roma ha inviato diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno individuato ed estratto da sotto le macerie la donna. Si tratta di una signora di 55 anni rimasta, per fortuna, ancora in vita. La donna, riferiscono i soccorritori, ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. Affidata al personale sanitario è stata trasportata al pronto soccorso con estrema urgenza. Presente sul posto anche i carabinieri della compagnia di Anzio che indagano sull'episodio.