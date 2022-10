Governo ed elezioni nel Lazio: la Lega pronta a ripartire. "A Latina e Frosinone risultati al di sopra della media nazionale"

Oggi la Conferenza programmatica nel capoluogo pontino. Il segretario Durigon: a novembre il congresso provinciale

15 ottobre 2022 a

a

a

Grande partecipazione alla Conferenza Programmatica della Lega in provincia di Latina. L'evento che si è tenuto questa mattina, sabato 15 ottobre, presso l'Hotel Europa nel capoluogo pontino è stato fortemente voluto e organizzato dal segretario Regionale, il senatore Claudio Durigon. Al centro dell'attenzione l'organizzazione del partito in vista dell'avvio della nuova stagione di governo che vedrà la Lega protagonista e la messa a punto dei prossimi appuntamenti elettorali: in particolare quello regionale dove si andranno a decidere le sorti e il futuro del Lazio "dopo tanti anni di immobilismo e di mal governo targato Pd e Nicola Zingaretti", spiegano fonti leghiste. Non sarà però solo la Regione Lazio ad andare al voto ma tutta una serie di comuni, a partire da Latina, Aprilia e Terracina in cui bisognerà offrire agli elettori un programma di governo attento alle esigenze delle persone e dei territori.

«La discussione che n'è scaturita - spiegano i dirigenti della Lega - ha posto in evidenza come il nostro partito a Latina, e in particolare nel collegio Latina-Frosinone, abbia segnato un dato nettamente più alto rispetto al risultato nazionale, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto sul territorio da chi saputo dialogare con cittadini, famiglie e imprese, facendosi portavoce dei loro bisogni e dando attenzione ai problemi che riguardano la quotidianità delle persone. Nei prossimi mesi dunque come promesso in campagna elettorale, verrà data particolare attenzione ai temi delle infrastrutture, della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura; contando anche sul fatto che si possa mettere in atto una filiera di Governo (Comuni-Regione-Esecutivo Nazionale) capace di rispondere alle esigenze della nostra terra.

Quello delle elezioni politiche - proseguono i dirigenti leghisti - è stato un buon risultato, ma si può e si deve fare ancora di più perché nelle nostre fila vi è una classe dirigente di altissimo profilo e lavoreremo per valorizzare al meglio tutte le competenze offerte da ognuno di noi, mettendole a sistema per il nostro territorio e la provincia di Latina».

Infine il senatore Durigon ha annunciato anche che entro la fine dell'anno, probabilmente già a novembre verrà svolto il Congresso Provinciale della Lega di Latina, con l'elezione del Segretario, ponendo così fine alla fase commissariale e aprendo una nuova stagione di partecipazione e impegno per il partito di Salvini.