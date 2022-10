Roma in tilt, giovedì nero per il traffico: caos tra pioggia, incidenti e metro guasta

13 ottobre 2022 a

Roma si sveglia sotto il diluvio e con il traffico paralizzato. Da nord-ovest a sud-est, passando per il centro storico, si susseguono strade chiuse e problemi di viabilità, oltre a qualche incidente stradale che rende ancor più problematica la circolazione. Questo proprio nel giorno in cui Camera e Senato sono convocati per eleggere i nuovi presidenti, primo atto formale dell’avvio della XIX legislatura. E proprio nel cuore della città a rendere bloccato il traffico è un incidente tra due autovetture sul Muro Torto. Bloccato piazzale Flaminio. Questo ‘effetto imbuto’ rende congestionata la circolazione sia in centro sia nelle aree limitrofe fino ai quartieri Prati, su via degli Ammiragli, e Aurelio, tra piazza Irnerio e Gregorio VII fino a San Pietro. A via di Torrevecchia inoltre un incidente, causato dalla forte ondata di maltempo, ha reso ancor più drammatica la situazione nel quadrante nord-ovest. Non va meglio sulla Cassia, bloccata da un incidente sul Grande raccordo anulare.

Paralizzata anche via del Foro Italico, con rallentamenti tra viale Tor di Quinto e la Galleria Giovanni XXIII dove c’è stato un incidente stradale. Difficoltà di circolazione anche in zona Ostiense, a causa della chiusura temporanea di via Pellegrino Matteucci, tra Via Ostiese e Via Giacomo Bove. Non va meglio in zona Pisana, a pochi passi dal Consiglio Regionale del Lazio. A causa di una copiosa perdita d’acqua è stata chiusa via della Consolata, arteria che collega via della Pisana con via Bravetta. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. E più ci si allontana dai ’Palazzì e maggiori sono le difficoltà. In periferia, a Tor Bella Monaca, il traffico è in tilt tra via di Torrenova e via Casilina. Così come nei quartieri Appio e Tuscolano.

Non va meglio a chi ha scelto di muoversi con i mezzi pubblici. Alle 6:30 la linea B della metropolitana di Roma è stata chiusa a causa di cali di tensione elettrica tra Jonio e Bologna. Immediate le ripercussione sulla circolazione visto che il collegamento è fondamentale per gli spostamenti lungo l’asse est-ovest della Capitale. La tratta è stata poi riaperta. Non si segnalano chiusure nella metro A, quella del centro. Difficile anche la giornata per chi ha scelto di muoversi con gli autobus. Rallentamenti fino a un’ora e utenti scatenati sui social network.