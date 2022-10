Nicola Zingaretti si dimette entro tre settimane: quando si vota per la Regione Lazio

12 ottobre 2022 a

Nicola Zingaretti si dimetterà dalla presidenza della Regione Lazio entro tre settimane. Poi i tempi saranno maturi per andare a nuove elezioni regionali. «La legislatura regionale è conclusa. Abbiamo approvato il collegato in bilancio in Giunta che sta per andare in Consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò». Così Nicola Zigaretti a "Controcampo" sul sito del "Messaggero".

Per le elezioni regionali del Lazio, insomma, si voterà tra il 18 dicembre e fine gennaio 2023. Zingaretti si dimetterà da governatore dopo l’approvazione del Collegato di bilancio in Consiglio regionale. «Un obiettivo che può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mi dimetterò - conferma Zingaretti - A quel punto la forbice credibile per le elezioni regionali sarà tra 18 dicembre e fine gennaio - ha spiegato Zingaretti - Dopo aver rovinato il Ferragosto agli italiani eviterei di rovinare anche il Natale ma non deciderò io: si vota prima o dopo è una decisione che spetterà al Consiglio Regionale».