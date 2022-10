Valentina Conti 13 ottobre 2022 a

Paura al quartiere Ostiense, VIII Municipio. Colonne di fumo nero attorno ai palazzi e residenti barricati negli appartamenti con le finestre serrate per l'odore acre. A quanto si è appreso, ad andare a fuoco sarebbe stato un camion dei rifiuti in via Pellegrino Matteucci. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.