Hasib Omerovic, dirigenti sostituiti nel commissariato di Primavalle

Dirigenti sostituiti nel commissariato di Primavalle a Roma per il caso Hasib Omerovic, il 36enne sordomuto rimasto gravemente ferito dopo esser precipitato dalla finestra, lo scorso 25 luglio, durante una perquisizione nell'appartamento in cui viveva con la famiglia. È il primo provvedimento dopo il vertice di ieri in Procura tra gli inquirenti.

Quattro agenti indagati per la caduta del rom disabile dalla finestra

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha disposto un avvicendamento del dirigente e del vice dirigente presso il distretto di polizia Primavalle. La misura si è resa necessaria per consentire una riorganizzazione delle attività del Distretto, anche al fine di ristabilire un clima adeguato all'interno dello stesso. Il nuovo dirigente, selezionato e dotato della necessaria esperienza, si insedierà subito.

Hasib Omerovic precipitato dalla finestra, la verità dalle impronte in casa

Intanto le indagini sul caso proseguono: ci sarebbero foto e video sul disabile caduto dalla finestra di casa sua che descriverebbero i 45 minuti dell’intervento dei quattro poliziotti indagati. Il filmati dimostrerebbero - secondo uno degli indagati per tentato omicidio e falso - che il cittadino bosniaco di etnia rom "si è buttato di sotto" e non è stato lanciato dagli agenti.