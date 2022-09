Hasib Omerovic, indagati quattro agenti. Il disabile rom è caduto giù dalla finestra

15 settembre 2022 a

Nuovo colpo di scena nella vicenda che riguarda Hasib Omerovic, uomo disabile di 36 anni di etnia rom caduto dalla finestra della sua camera da letto a Roma. Come riferisce Il Messaggero quattro agenti del commissariato Primavalle sono stati iscritti sul registro degli indagati. “Si tratta di un atto dovuto, necessario per fare gli accertamenti di rito e a garanzia degli stessi indagati” si legge sul quotidiano, che spiega come le accuse contestate dalla Procura di Roma, in base delle posizioni, sono di tentato omicidio e falso. La Procura sta cercando di far luce sulla caduta di 9 metri andata in scena a via Gerolamo Aleandro, anche perché gli agenti intervenuti non avevano un mandato di perquisizione.

Rom caduto dalla finestra, nessuna perquisizione fu autorizzata

La relazione di servizio evidenzia che l’intervento è stato effettuato “per identificare un cittadino bosniaco, il quale, a seguito del controllo, si è gettato dalla finestra di casa, cadendo nel cortile condominiale. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito al policlinico Gemelli”. Ma, sempre secondo Il Messaggero “le omissioni e le incongruenze della relazione di servizio hanno portato, successivamente, i magistrati a ipotizzare il reato di falso in atto pubblico”. Il fascicolo è stato aperto in Procura a Roma dopo l’esposto presentato dalla famiglia e si procedeva già per tentato omicidio. Al momento Hasib Omerovic è in coma al Gemelli con numerose fratture, ma non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sono in leggero miglioramento a seguito dei tre interventi che ha subito.