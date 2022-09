Rom caduto dalla finestra, nessuna perquisizione fu autorizzata dalla Procura

13 settembre 2022 a

a

a

I poliziotti che, secondo quando denunciato dalla famiglia Omerovic, a fine luglio fecero irruzione nella casa a Primavalle di Roma, sono stati individuati e su di loro si starebbe procedendo per il reato di tentato omicidio in concorso. I quattro saranno ascoltati dalla procura capitolina che, nel frattempo, ha già ascoltato i vicini di casa della famiglia rom per ricostruire quanto avvenuto nell’alloggio popolare a fine luglio. Nella casa si trovava il 36enne Hasib e dopo la perquisizione l’uomo venne ritrovato agonizzante sotto la finestra dell’alloggio al secondo piano, come fosse stato scaraventato giù dopo essere stato pestato.

"Nostro figlio disabile caduto dalla finestra dopo pestaggio". La denuncia di una famiglia rom

Secondo quanto si apprende, nessuna perquisizione è mai stata autorizzata dalla Procura capitolina in quell’alloggio. C’è da stabilire, quindi, se i quattro abbiano agito di iniziativa propria o se su disposizione di un più alto in grado e anche perché.