Macigni lanciati contro i vigili, nomadi fuori controllo a via di Salone

17 marzo 2022 a

Una pietra di grosse dimensioni che solo per un caso non ha provocato danni irreparabili. È stata lanciata ieri sera intorno alle 20 contro gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di piantonamento presso l'ingresso del campo nomadi di Via di Salone.

Sull'episodio è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che in una nota del Segretario Romano Aggiunto Marco Milani, denuncia l'abbandono delle politiche di controllo nei campi " Il masso scagliato contro i colleghi impegnati nel piantonamento del campo nomadi di Via di Salone, cui va tutta la nostra solidarietà, riporta alla luce una serie di annosi problemi che vanno dai piantonamenti di facciata richiesti agli ingressi dei campi ai caschi bianchi romani, fino ai mancati riconoscimenti legislativi e contrattuali, dei particolari rischi cui si espone chi svolge un attivitá di sicurezza urbana, rispetto al resto dei lavoratori comunali. A questi problemi deve aggiungersi il completo abbandono negli ultimi tempi, di un efficiente politica di controllo all'interno dei campi, purtroppo da sempre, enclave di illegalità, anche a causa dell'elevata concentrazione di soggetti con vissuti criminali importanti. Persino reparti come la U.O. S.P.E. , nati con la funzione di controllare l'emergenza nomadi, hanno abdicato a questa loro precipua funzione, risentendo della mancanza di una chiara politica di indirizzo del Corpo e del riordino professionale dello stesso", si legge nella nota.

