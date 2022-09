Civitavecchia, una tromba d'aria devasta il litorale di Roma. I danni del tornado

Massimiliano Gobbi 08 settembre 2022 a

Attimi di paura sul litorale nord di Roma per una forte tromba d’aria che ha colpito Civitavecchia. A finire nel centro del ciclone la zona di Sant’Agostino e principalmente via Fontana Tetta. Qui numerose piante sono cadute e anche diversi alberi sono rimasti divelti a seguito del maltempo. Per mettere in sicurezza l’area sono prontamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia e l’autoscala. Presenti anche gli uomini della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico.

Tra le prime conseguenze del tornado c’è il danneggiamento del drive in per i tamponi anti-Covid della Asl Roma 4. Questo l’avviso diramato in merito: “Avviso importante all’utenza, il drive in di Civitavecchia è momentaneamente inagibile a causa di alcuni danni riportati stanotte a seguito di una tromba d’aria. Le attività verranno ripristinate il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e chiediamo la cortesia di condividere il post per raggiungere l’utenza”.

Danni da maltempo anche a Roma dove è stata chiusa per allagamento via Salaria dalla rotatoria di via Leonardo da Vinci fino alla traversa del grillo. Sul posto al lavoro la protezione civile Monterotondo.