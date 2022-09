Meteo, due giorni di fuoco. Giuliacci: dove colpiranno grandine e trombe d'aria

07 settembre 2022 a

a

a

Le previsioni meteo non cessano di stupire e si apre un nuovo scenario di eventi atmosferici violenti che colpiranno nelle prossime ore ampie zone d'Italia mentre in altre resisterà il caldo. A delineare come sarà il tempo nei prossimi giorni è il colonnello moria Giuliacci che in un articolo pubblicato sul suo sito parla di "grandine, trombe d'aria e nubifragi" a caratterizzare un "deciso peggioramento". Tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre infatti "un'intensa perturbazione atlantica che tra mercoledì attraverserà l'Italia, coinvolgendo così molte delle nostre regioni", si legge su meteogiuliacci.it. Dove colpirà? Le nuvole si vedranno in gran parte del Centro-Nord mentre improvvisi acquazzoni e temporali, già oggi, bagneranno Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria e Lazio". Domani sono previsti "acquazzoni e temporali sparsi che, specie nella prima parte del giorno, bagneranno praticamente tutto il Nord e più giù, a carattere più isolato, anche Toscana, Umbria, Marche e Lazio".

L'esperto del Cnr spiazza tutti: fino a quando farà caldo, effetti sulle bollette

Fenomeni che, a causa della tanta energia accumulata nell'atmosfera, potrebbero trasmormaarsi in "grandine, nubifragi e trombe d'aria". "A rischiare saranno soprattutto Piemonte e Lombardia ma, chiaramente, la giornata più difficile sarà quella di giovedì, quando è atteso il nucleo della perturbazione. Giovedì c'è la possibilità che si formino temporali forti, localmente accompagnati da grandine e trombe d'aria, soprattutto in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana e Lazio: quindi pericolo di eventi meteo estremi in diverse regioni".

Italia spezzata in due dallo scontro dei due cicloni: la mappa meteo eccezionale

Per i meteorologi de IlMeteo.it "già nel corso della mattinata si sono registrati dei focolai temporaleschi a carico soprattutto dei settori centrali della Liguria e della bassa Lombardia". Al Sud e nelle isole insisterà l'alta pressione con caldo e sole. Ma "gli occhi sono tuttavia ben puntati sul vicino Atlantico dove l’atmosfera sta cominciando a ribollire di vortici ciclonici o addirittura di uragani di categoria 1, come Danielle, il quale, almeno per ora, non avrà particolari effetti sul nostro Paese". Ma il ciclone che ci tocca da vicino è quello che si è verificato a ovest del Regno Unito che "darà ulteriore energia e spinta alle umide ed instabili correnti oceaniche che provocheranno, nelle prossime ore, un generale peggioramento al Nord".