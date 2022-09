Expo 2030, Roberto Gualtieri presenta a Parigi la candidatura di Roma

07 settembre 2022 a

Roma si candida a ospitare l'Expo 2030. Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato al Bie (Bureau international des Expositions) la proposta di ospitare tra 8 anni il grande evento internazionale. «Un progetto senza eguali nel passato anche per il suo carattere innovativo, per come lega il rapporto con la città, i temi dell’Expo e soprattutto il post Expo. Oggi l’Expo non deve essere semplicemente un evento che c’è e finisce ma qualcosa che lascia un’eredità profonda e questo progetto di Expo lascerà un’eredità duratura, profonda non solo alla città di Roma ma anche a tutti i paesi che parteciperanno, rigenerando un’area importantissima della città, riconnettendola con il resto di Roma e realizzando uno straordinario distretto dell’Università e della ricerca, della salute, dell’innovazione, dello sport aperto ai cittadini e anche agli altri paesi che vorranno continuare a lavorare in quest’area». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che a Parigi ha consegnato al Bie il dossier della candidatura di Roma all’Expo 2030. A consegnare il dossier anche il Presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030, Giampiero Massolo, e in rappresentanza del Governo il Sottosegretario del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano.

«L’elaborazione del dossier di candidatura è la prima grande legacy che Expo lascia a Roma nel viaggio verso il 2030. È stato un esercizio collettivo di tutto il sistema paese che ha contribuito a scrivere un progetto unico, per realizzare una rigenerazione inclusiva che abbia un impatto immediato e che duri nel tempo». Lo afferma il presidente del Comitato per Expo Roma 2030 Giampiero Massolo, dopo aver consegnato al Bie il dossier di candidatura. «Voglio ringraziare pubblicamente - ha aggiunto - tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, gli attori della società civile che hanno collaborato con noi alla sua stesura. I numeri ci dicono che sette italiani su dieci vogliono l’Expo a Roma ma ora il nostro obiettivo è quello di guadagnare il consenso della comunità internazionale. I prossimi step che ci attendono sono a novembre, dove l’Assemblea Generale entrerà maggiormente nel vivo dei progetti illustrati nel dossier, a cui farà seguito la visita ispettiva del Bie a Roma tra febbraio e marzo».