Roma, invasione di vespe negli uffici comunali. Serve l'intervento dei pompieri

Le vespe orientalis invadono anche gli uffici comunali di Roma. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono dovuti interventre in via Petroselli, dove è stata segnalata la presenza dei grossi insetti nella sede degli uffici del dipartimento Simu (Lavori pubblici) e di alcune delle commissioni consiliari e dei gruppi capitolini. Il palazzo è stato evacuato dai pompieri a causa della presenza di nidi di vespa al terzo piano. Tutto alla fine si è risolto senza particolari problemi. E sono sempre di più le segnalazioni delle «orientalis» in giro per la città.

La vespa super aggressiva invade Roma. Allarme degli esperti

La presenza accertata da luglio scorso della vespa orientalis, imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso a Roma per le eccezionali condizioni meteorologiche estive, sta creando un diffuso allarme tra i cittadini. Il Dipartimento Tutela Ambientale e la Protezione Civile di Roma Capitale si sono attivate sin dai primi avvistamenti della vespa orientalis e, per ogni segnalazione pervenuta sono stati eseguiti immediati sopralluoghi. La Protezione Civile capitolina, di concerto con l'Assessorato all'Ambiente, ha messo a disposizione dei cittadini il proprio numero verde 800 854 854 per le segnalazioni di presenza di sciami e nidi. Nella sola giornata di giovedì, 1 settembre, la sala operativa della Protezione civile ha ricevuto 389 chiamate, delle quali 277 si riferivano a stabili privati. A queste chiamate, inoltre, si sono aggiunte le 59 ricevute dalle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. Ma, occorre ricordare, che se le segnalazioni sono su palazzi privati, i vigili del fuoco non possono intervenire.