La vespa orientalis invade Roma, perché è pericolosa:"Rischio nidi nelle scuole"

Quest'estate la vespa orientalis, aggressiva e molto simile al calabrone, ha invaso la Capitale. Una pioggia di segnalazioni, dal centro della città fino ai quartieri di Prati e Monteverde, ne testimoniano il ritorno. Questo insetto, che non si vedeva a Roma dagli anni 50, potrebbe aver nidificato anche all’interno delle scuole e in particolare negli edifici storici. I primi nidi di vespa orientalis sono stati individuati nel mese di luglio: in genere i luoghi in cui si rifugia questo insetto sono le cavità che si trovano nei palazzi.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica ci sarebbe il rischio della nidificazione nelle scuole. A lanciare l'allarme è l'esperto Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista. "Le scuola non sono frequentate da giugno e c'è la possibilità che la vespa orientalis abbia approfittato per nidificare. Per questo è necessario effettuare un accurato controllo prima del riavvio dell'attività didattica" ha dichiarato Lunerti a La Repubblica. Per svolgere questa operazione non facile, si potrebbero ipotizzare interventi all'interno del "piano scuole" di Ama, che prevede pulizia in ognuno dei 4mila plessi. Per questo è necessario avviare approfonditi controlli. Come spiega Lunerti, inoltre, lui può intervenire soltanto all'interno delle aree private, ma non su quelle pubbliche dove è più difficile accorgersi della presenza dei nidi.