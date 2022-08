Scuola, detrazione fiscale per spese su libri e cancelleria: la Lega tende la mano alle famiglie

24 agosto 2022 a

a

a

La Lega vuole dare una mano agli italiani a fronteggiare il caro prezzi, che non risparmia neanche il mondo della scuola. Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione ed esponente del Carroccio, illustra la proposta: «Detrazione fiscale per tutte le spese sostenute dalle famiglie italiane per l’istruzione fino alle scuole superiori. È la proposta della Lega per aiutare le mamme e i papà che, con l’avvio dell’anno scolastico, dovranno fronteggiare un aumento dei costi per libri e cancelleria che per ogni studente potrà andare dai 300 ai 500 euro. Va sottolineato come, ad oggi, la gratuità è prevista solo per la scuola primaria. Si tratta di una misura di buon senso e dai costi contenuti per lo Stato: le risorse necessarie si possono reperire nella prossima legge di bilancio».

Letta parla di scuola, travolto dai fischi: imbarazzo totale

«Per le famiglie - prosegue Sasso - sarebbe un provvedimento molto importante, perché potrebbero evitare di sommare il rincaro dei costi per la scuola a quelli già preoccupanti per bollette, carrello della spesa, energia. Altra proposta rilanciata al Meeting di Rimini dal segretario Matteo Salvini è quella di un accordo con gli editori per agevolare il riutilizzo dei libri adottati negli anni scorsi: spesso le nuove edizioni, che costringono i genitori a sobbarcarsi una spesa notevole, differiscono dalle vecchie solo per delle inezie, mentre argomenti e contenuti rimangono gli stessi. In questo modo - sottolinea e conclude Sasso - si darebbe un’ulteriore mano alle famiglie ad affrontare un autunno che si preannuncia tutt’altro che semplice».