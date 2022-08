Scuola, stangata libri per le famiglie, ogni studente costa più di mille euro

28 agosto 2022 a

Quest’anno per quaderni, diari, astucci, diari, e tutto il materiale legato alla scuola si registrano incrementi medi dei listini del +7%, con punte del +10% per i prodotti "griffati". Il kit scuola potrebbe costare 1.300 euro a studente. Lo afferma il Codacons, che segnala come l’avvicinarsi della riapertura delle scuole abbia fatto salire i prezzi del corredo scolastico, complice l’emergenza energia che aggrava i costi di produzione per le imprese del settore.

L’associazione osserva che tra i giovanissimi, infatti, «spopola il materiale per la scuola firmato da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di calcio». Gli zaini firmati da influencer e personaggi famosi sul web vengono venduti a prezzi anche superiori ai 200 euro, mentre un astuccio "griffato" completo, dotato di penne, pennarelli, matite, gomme ecc., costa fino a 60 euro. Infine un diario di marca raggiunge quest’anno la soglia dei 30 euro. Alla base dei rincari, spiega il Codacons, «i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile». La spesa per il corredo scolastico completo per l’intero anno può così raggiungere quota 588 euro a studente, se si scelgono solo prodotti griffatissimi, a cui va aggiunto il costo per libri di testo (variabile tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado di istruzione) e quello per il materiale tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari, ecc.) con la spesa complessiva che può raggiungere quest’anno quota 1.300 euro a studente.

Risparmiare, tuttavia, è possibile. Il Codacons diffonde alcuni consigli pratici che possono abbattere la spesa delle famiglie per il materiale scolastico anche del 40%. Prima regola: non inseguite le mode e gli influencer. In questi giorni tutte le televisioni stanno bombardando i vostri figli con pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola. «Allontanateli dalla tv e non fatevi condizionare dal mercato pubblicitario». Nei supermercati, inoltre, si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. L’associazione propone anche di rinviare gli acquisti perché «spesso, aspettando, si risparmia». Per le cose più tecniche (dal compasso ai dizionari), poi, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti. L’associazione suggerisce anche di approfittare delle offerte promozionali e kit a prezzo fisso. E optare per libri da leggere e studiare su e-reader, pc e tablet consente sensibili risparmi sulla spesa relativa ai libri di testo. Anche ricorrere ai libri usati venduti consente risparmi fino al 50% sul prezzo di copertina. Infine il Codacons suggerisce di ricorrere al web perché «è possibile reperire libri scolastici a prezzi scontati fino al 20% rispetto ai negozi tradizionali».