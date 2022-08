Roma, banda del buco bloccata nel tunnel in via Innocenzo XI: salvato l'uomo sottoterra

11 agosto 2022 a

Ancora non è chiaro quale fosse lo scopo del tunnel abusivo scavato non troppo lontano da San Pietro, a Roma, in via Innocenzo XI nel quartiere Aurelio. L'unica cosa certa per ora è che l'uomo rimasto intrappolato sottoterra, uno dei quattro che aveva partecipato ai lavori abusivi, è stato salvato dopo 9 ore. I soccorsi hanno lavorato senza sosta per tirarlo fuori mentre le altre tre persone, sbucate da un tombino e che avrebbero tentato la fuga dopo aver dato l'allarme, sono state fermate dai carabinieri che indagano sul caso.

L'uomo sepolto vivo era incastrato a 6 metri di profondità nello scavo probabilmente studiato per mettere a segno il colpo nella banca vicina ma il crollo di una parte dell'asfalto ha mandato all'aria i piani della banda del buco. Per ora sarebbe questa l'ipotesi più credibile: in un primo momento l’uomo incastrato era stato scambiato per un operaio. Le operazioni di salvataggio sono cominciate nel primo pomeriggio e si sono concluse poco prima delle 20. Trasportato immediatamente in ospedale è in gravi condizioni.