Roma, precipita nello scavo di un cantiere in via Innocenzo XI: intrappolato sottoterra

11 agosto 2022 a

a

a

Intrappolato sottoterra in via Innocenzo XI, nel quartiere Aurelio a Roma, dove una squadra dei vigili del fuoco lavora ininterrottamente dalle 12 per cercare di salvare un operaio, ancora cosciente, che sarebbe caduto mentre lavorava ad uno scavo: "Una persona caduta sotto la terra" si legge nel comunicato dei pompieri che parlano di soccorsi difficili che potrebbero durare ancora diverse ore.

Sul luogo sono arrivati anche funzionario, Capo Turno VVF e Carabinieri. Sono tuttora in corso le operazioni della squadra 9A con l'ausilio del personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del nucleo USAR, Urban Search and Rescue e i GOS, Gruppi Operazioni Speciali. Nella traversa di via Gregorio VII, dopo i primi e vani tentativi, gli agenti dei nuclei speciali hanno iniziato a scavare un secondo tunnel dal suolo stradale.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Trastevere. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un crollo avvenuto durante alcuni lavori di restauro. Da escludere invece l'ipotesi della banda del buco al lavoro per preparare un colpo.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato due persone che avrebbero cercato di scappare proprio dal luogo in cui c'è il tunnel: si tratterebbe di altri due operai al lavoro con il terzo rimasto poi intrappolato.