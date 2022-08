Ardea, sparatoria nel comprensorio "La Collina": ferita una donna

Massimiliano Gobbi 04 agosto 2022 a

Una donna è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco questa mattina ad Ardea, comune del litorale romano, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 9.30 al civico 59 di via Aosta, all'interno del comprensorio denominato "La Collina". A quanto si apprende la donna era insieme con il compagno, che dovrà chiarire cosa é successo ai carabinieri della compagnia di Anzio che stanno indagando sulla vicenda.

Resta da capire se sia stato un incidente o se ci sia stato altro, fatto sta che dalla mattina l'uomo, è stato portato in caserma per essere ascoltato dai militari. La donna, dalle prime informazioni, è italiana, ma residente a Roma. A causa del colpo partito è stata ferita all'addome. Soccorsa, è stata trasportata con urgenza in eliambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale San Camillo dove è stata operata. In prognosi riservata, le sue condizione restano gravissime.

A quanto si apprende la donna, per cause ancora da accertare, è stata colpita all'interno del seminterrato, dove esiste un vano unico con bagno, zona letto e angolo cottura. Resta capire come sia partito il colpo, e la provenienza dell'arma. Sul posto sono in corso i rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo proveniente da Frascati che al momento ha perlustrato solo il seminterrato del villino riscontrando alcune tracce di sangue in prossimità di un letto. Da controllare il primo piano, perché all'interno era presente un cane che intorno alle ore 13 è stato prelevato dal fratello della donna profondamente scosso per l'accaduto.

"Intorno alle 9.30 è atterrata l'ambulanza e ha trasportato una donna in ospedale - dichiarano alcuni residenti del residence - il complesso è molto grande, non abbiamo sentito niente, si tratta di una zona molto residenziale e tranquilla. L'eliambulanza e i sanitari, non sono passati inosservati, poi quando abbiamo visto la pattuglia dei carabinieri e la scientifica, abbiamo capito che era successo qualcosa di grave".